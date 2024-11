Mit Andi Herzog zum Heurigen – bei Punsch & Maroni

Die Wuchteln haben sowieso Hochsaison, wenn Moizi und Fally jeden Montag zur verbalen Hochform auflaufen und das sportliche Wochengeschehen Revue passieren lassen. Extra für „KronePlus“ gehen wir jetzt den nächsten Schritt: Live. Mit Stargast. Und der ist nicht irgendwer, sondern DER Kult-Zehner Österreichs, Krone-Kolumnist und so ganz nebenbei veritabler Schmähbruder: Andi Herzog. In uriger Atmosphäre wird sich Herzog von Moizi und Fally verbal in die Mangel nehmen lassen, über aktuelle Geschehnisse im Fußball plaudern – und vermutlich wird sich auch das eine oder andere Schmäh-Schmankerl in seine Erläuterungen mischen.