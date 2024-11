ÖFB gefürchtet? „Rangnick hat großen Anteil daran“

So wie vergangene Saison mit Bochum, wo man den Verein – auch mit einer starken Leistung im Relegation-Rückspiel – in der Liga halten konnte. Was geht dir da heute noch durch den Kopf?

Bis heute kann ich das noch nicht wirklich beschreiben. Das war einfach ein unfassbares Gefühl. Wir haben etwas fast Unmögliches geschafft. Bochum, ein Verein, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, spielt weiterhin in der Bundesliga und ich bin froh, daran meinen Anteil gehabt zu haben. Ich bin stolz, dass wir den Klassenerhalt noch geschafft haben, und blicke mit vielen positiven Erinnerungen zurück. Zudem habe ich natürlich auch noch einige Freunde in der Mannschaft und im ganzen Verein, mit denen ich immer wieder in Kontakt bin. Ich drücke Bochum selbstverständlich weiterhin die Daumen.