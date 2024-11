Mit dem Rücken zur Wand daheim nochmals aufzeigen

Auch Klubboss Karl Hanzl meinte: „Wir haben nicht gezeigt, was wir können, wollen das zu Hause besser machen.“ Um so in der Posthalle noch vom Aufstieg in die dritte Runde träumen zu dürfen. Dafür braucht‘s für den heimischen Rekordmeister, der in der AVL zuletzt in Hartberg 3:1 gewann, ein 3:0 oder 3:1. Dann würde ein Golden Set über das Weiterkommen entscheiden.