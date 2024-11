Stall in Flammen: Zwei Personen in Tirol verletzt

Großalarm am Dienstagabend in Fronhausen in der Gemeinde Mieming in Tirol! Auf einem Bauernhof war ein Brand ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt, für mehrere Kühe kam jede Hilfe zu spät.