Warten auf Reha-Geld trieb Frau in Schuldenfalle

Der andere war‘s

Bei den betroffenen Stellen ist der Schuldige schnell gefunden: der jeweils andere. Die PVA betonte, alles an die ÖGK weitergeleitet zu haben. Diese wiederum spielt den Ball an das AMS weiter, weil man von dort die notwendige Gegenverrechnung für einen Vorschuss der Notstandshilfe nicht erhalten habe. Und das AMS? Das will auch nichts dafür können: „Die Versicherungsdaten, die durch die PVA eingespielt werden, lagen noch nicht vor.“