6 Jahre seit Mega-Lawine: Wo bleibt Schutzwall?

In wenigen Wochen jährt sich das Lawinen-Großereignis vom 15. Jänner 2019 im obersteirischen Ramsau zum sechsten Mal. Genauso lange wartet man in der Tourismusgemeinde auf einen Schutzwall. Daraus wird auch in der kommenden Wintersaison nichts, frühestens 2026 soll es so weit sein.