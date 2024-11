„Mini-Coach unterwegs!“ Ex-ÖSV-Athletin wird Mama

Was die Tirolerin mit „Mini-Coach“ genau meint? Vor viereinhalb Jahren beendete Köck ihre Ski-Karriere als ÖSV-Athletin, seither betreibt sie gemeinsam mit ihrem Freund Marco ein Fitnessstudio in Fieberbrunn. Und wie zahlreiche Insta-Posts zeigen, ist die 30-Jährige topfit geblieben und gibt Fitnesskurse. Das Baby wächst also zweifellos in eine sportliche Familie hinein.