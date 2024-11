Effiziente Admira schlägt Aufsteiger Voitsberg

Per Elfmeter gelang Martin Krienzer, der von Torhüter Florian Kaltenböck im Strafraum gefoult worden war, rasch der Anschlusstreffer (50.). Nach einer harten Roten Karte für Daniel Saurer (58.) kämpfte Voitsberg in Unterzahl gegen die Niederlage an, erzeugte viel Druck und kam auch zu einer großen Chance auf den Ausgleich. Der Kopfball von Krienzer aus kurzer Distanz landete aber in den Armen von Kaltenböck.