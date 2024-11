1,8 Milliarden! „Bester Deal der Welt“ für Barca

„Bester Vertrag der Welt“ oder nicht – Barca steht immer noch tief in der Kreide, laut „The Athletic“ mit einer Milliarde Euro. Und auch der jüngste Geschäftsbericht gab nur mittelmäßigen Grund zur Freude (wenn überhaupt): Der Jahresverlust beträgt 91 Millionen – trotz Rekord-Sponsoringeinnahmen in der Höhe von 210 Millionen Euro. Aber die gerade in Umbau befindliche Heimstätte will eben auch renoviert und das wiederum finanziert werden. So gesehen hätte Barca von Nike auch noch ein paar Cent mehr vertragen.