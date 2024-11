Schwer verletzter Kumpel: Alaba holt Sessel raus

Kreuzbandriss

Jetzt gibt dem Brasilianer der Gedanke an den Jubel mit Alaba hoffentlich Energie. Die kann er wirklich gebrauchen. Am Samstagnachmittag schied er bei Reals Heimspiel gegen Osasuna (4:0) nach nicht einmal einer halben Stunde mit schmerzverzerrtem Gesicht aus. Am Abend bestätigte sich der furchtbare Verdacht: Kreuzbandriss. Schon wieder. Erst im April war Eder Militao zurückgekehrt. Von einem Kreuzbandriss. Jetzt ist er wieder Leidensgenosse von Kumpel Alaba. Der immer noch laboriert – an einem Kreuzbandriss.