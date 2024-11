Horror-Diagnose jetzt da! Real bezahlt Sieg teuer

„Nach den heutigen Untersuchungen von Eder Militao durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei dem Spieler ein kompletter Riss des vorderen Kreuzbandes mit Schäden an beiden Menisken im rechten Bein diagnostiziert. Militao wird in den kommenden Tagen operiert werden“, erklärten die Madrilenen am Samstag.