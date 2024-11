Alan Shearers Tochter heiratet einen Rugby-Spieler

Teamspieler und Ex-Teamspieler

Es ist gewissermaßen eine Heirat innerhalb der Sportwelt. Joe Marchant ist bekannter Rugby-Spieler, aktuell auch englischer Teamspieler. Er heiratet die Tochter von einem der größten Stürmer in der englischen Geschichte. Im Fußball, wohlgemerkt. Alan Seharer gilt als Riesen-Legende. Mit 260 Volltreffern ist er immer noch Premier-League-Rekordtorschütze in der englischen Premier League. Die erzielte er vorzugsweise für Newcaslte United, wo er von 1996 bis 2006 seine aktive Glanzzeit verbrachte. Für Englands Nationalteam netzte er in 63 Spielen 30-mal. 1996 stand er mit den „Three Lions“ im EM-Halbfinale. Dort schied er gegen den späteren Europameister Deutschland im Elfmeterschießen aus – obwohl Shearer England schon in der dritten Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte.