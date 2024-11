Frankreich ohne Kylian Mbappe: „Es ist besser so!“

Schon in den zwei vergangenen Länderspielen der Equipe Tricolore im Oktober gegen Israel (4:1) und Belgien (2:1) war der davor angeschlagene Stürmer von Real Madrid nicht dabei gewesen, obwohl er zu jenem Zeitpunkt schon wieder für Real im Einsatz gewesen war. Mbappe (25) wollte in Absprache mit Deschamps und Real-Coach Carlo Ancelotti lieber in Madrid trainieren.