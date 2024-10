Wirbel um Mbappe: Real entfernt Superstar aus Foto

Nach Medienberichten über eine mutmaßliche Vergewaltigung in Stockholm hatte die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass eine Anzeige bei der Polizei eingegangen ist. Der Vorfall soll sich demnach am Donnerstag vergangener Woche in einem Hotel im Zentrum der schwedischen Hauptstadt ereignet haben. Die schwedische Zeitung „Expressen“ hatte am Montag berichtet, bei dem Verdächtigen handle es sich um den 25-jährigen Mbappe. Am Dienstag berichteten auch die Zeitung „Aftonbladet“ und der Sender SVT, gegen Mbappe bestehe ein „begründeter Verdacht“. Für eine Anklage oder eine Untersuchungshaft muss im schwedischen Strafrecht ein „hinreichender Verdacht“ bestehen.