Mbappe „schockiert“: Jetzt gibt’s eine Klage!

Mbappe wolle nicht zulassen, dass er „auf diese Weise verleumdet und diffamiert wird“, sagte seine Anwältin Marie-Alix Canu-Bernard am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. „Deshalb werden wir eine Klage wegen Verleumdung einreichen.“ Mbappe sei „verblüfft“, dass sein Name mit den Ermittlungen in Schweden in Verbindung gebracht werde, sagte Canu-Bernard. Er sei jedoch „gelassen“, da er sich nichts vorzuwerfen habe.