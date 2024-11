„Größenwahn“: Hamann schießt gegen Real und Vini

Mbappe ein Flop?

Generell sieht der ehemalige Liverpool- und Bayern-Profi einige Probleme im Star-Aufgebot von Reals Offensivreihe. „Jetzt haben sie Mbappe geholt, wo vielleicht einige denken, der verdient jetzt das meiste Geld, bringt aber nichts. Da ist, glaube ich, sehr viel böses Blut in der Mannschaft – so spielen sie auch“, so Hamann weiter.