„Für manche Eltern ist so etwas gleich Mobbing!“

Drei Monate Funktionssperre! Dazu verurteilte der österreichische Eishockey-Verband ÖEHV Ex-Teamspieler Robert Lukas in dessen Funktion als Nachwuchsleiter des EHC Black Wings Linz. Vorausgegangen waren zwei Anzeigen, in denen Eltern dem 46-Jährigen Mobbing und psychische Gewalt vorgeworfen hatten. „Ich würde mein Kind nicht in die Eishalle lassen, wenn ich nicht wüsste, dass es ihm dort gut geht“, will eine der „Krone“ namentlich bekannte Mutter von Missständen nichts wissen, obwohl davon auch ein heimlich aufgenommenes Beweis-Video existieren soll.