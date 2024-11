Radfahrer gegen Hunde auf der Wiener Donauinsel

Auf der Donauinsel stehen insgesamt 42 Kilometer an Strand- und Naturschutzflächen zur Verfügung, die ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende, Radfahrer und Hundebesitzer sind. Doch obwohl die Insel einiges für die Radfahrer zu bieten hat, ist die Auswahl an Freilaufflächen für Hunde begrenzt: Nur zwei spezielle Hundezonen sind hier ausgewiesen. Besonders kritisch wird die Situation in einem Abschnitt direkt am Ufer der Neuen Donau zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke gesehen, wo sich Radfahrer und frei laufende Hunde oft in die Quere kommen.