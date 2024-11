Alpine-Sensation wirkt sich auch aufs Konto aus

Ocon sagte, es sei gewesen „wie in den guten alten Zeiten, als wir unter ähnlichen Bedingungen mit dem Kartfahren begonnen haben“. Er sei „überglücklich, dass ich dieses Podium mit Pierre teilen kann“. Für ihn war es das beste Ergebnis seit seinem Sieg in Ungarn 2021, seinem bisher einzigen in der Formel 1. Er ergänzte: „Es beweist erneut, dass wir es schaffen können, und wir müssen in den letzten drei Rennen einfach weiter hart arbeiten.“ Mit den 33 Punkten vom Sonntag hat Alpine nun 49 Zähler auf dem Konto, drei mehr als Haas und fünf mehr als RB.