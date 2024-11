Super-Max! Das war zuvor nur zwei Piloten gelungen

„Gefühle sind Achterbahn gefahren“

Er sprang aus dem Auto, umarmte mit Designer Pierre Wache den bereits in der Kritik stehenden Nachfolger von Adrian Newey – und war erleichtert: „Meine Gefühle sind dieses Mal Achterbahn gefahren“, atmete Verstappen im Ziel durch, „es war hier ganz schwer, überhaupt auf dem neuen Asphalt zu überholen.“ Trotzdem machte Max schon in der ersten Runde sieben Plätze gut. Und hatte später auch das Glück des Tüchtigen: WM-Rivale Lando Norris (McLaren) hatte beim Start die Führung an George Russell (Mercedes) verloren, kurz nach dessen Boxenstopp folgte eine Rote Flagge – und so gab’s den ersten Reifenwechsel für Verstappen ohne Zeitverlust.