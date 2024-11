Chaos in Sao Paulo: Norris und Russell bestraft!

Norris löste Chaos aus

In der Annahme, es sei eine weitere Einführungsrunde vorgesehen, animierten die beiden Piloten aus Startreihe eins ihre Gegner dazu, es ihnen gleichzutun und ihre Autos in Bewegung zu setzen. „Nach Meinung der Stewards hat der Fahrer NOR (Norris) die Handlungen der Fahrer direkt hinter sich in der Startaufstellung ausgelöst“, heißt es weiter.