Bergsteiger (56) stolperte und stürzte in den Tod

Der Bergsteiger war mit einer Gruppe von Freuden unterwegs. Am frühen Nachmittag brachen die fünf Alpinisten zum Abstieg von der Tagweide Richtung First auf. Das Unglück nahm in einer Seehöhe von rund 1800 Metern seinen Lauf: Der 56-Jähriger ging als letzter in der Gruppe, stolperte vermutlich über seine Wanderstöcke und stürzte rund 30 Meter über steiles, felsiges Gelände ab.