Zwei tödliche Berg-Unfälle an nur einem Nachmittag

31-Jährige verunglückte am Postalmklettersteig

Einige Kilometer weiter, am Postalmklettersteig in Strobl, ereignete sich das nächste Berg-Unglück: Eine deutsche Alpinistin (31) war mit ihrem Ehemann im Klettersteig auf einer Höhe von 920 Metern unterwegs. Aus unbekannter Ursache stürzte sie ab: etwa 100 Meter weit über felsendurchsetztes Gelände in den Rußbach. Zur Ursache laufen noch Ermittlungen, heißt es von der Polizei. Der Leichnam soll am Donnerstag mit einem Hubschrauber geborgen werden.