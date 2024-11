„Ich habe noch keine neue Wohnung gefunden“

„Ich lebe seit 20 Jahren in Salzburg und werde wahrscheinlich auch hier bleiben“, erzählt David Schumacher (23) der „Krone“. Derzeit wohnt der DTM-Rennfahrer noch in der rund 600 Quadratmeter großen Familienvilla in Hallwang. Diese will Papa Ralf Schumacher (49) allerdings gerade verkaufen. Zu groß, zu teuer – die „Krone“ berichtete. Heißt für den Sohnemann: Er muss ausziehen und sich eine neue Bleibe in der Mozartstadt suchen.