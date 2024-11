Mit der Hilfe aus dem All zur gesünderen Stadt

Das ambitionierte Ziel ist klar in Amstetten: Bis 2040 soll die Bezirkshauptstadt klimaneutral werden. Der Weg dorthin ist aber freilich alles andere als einfach. Um ihn zu bewältigen, holte sich die Stadt als erste in Österreich Hilfe aus dem Weltall. In Zusammenarbeit mit einer US-amerikanischen Firma werden die CO₂-Emissionen in Amstetten nämlich von Satelliten berechnet. „Sie nutzen modernste Fernerkundungstechnologie, die eine präzise Messung und Analyse ermöglicht“, schildert Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen.