Wenn die Fahrt zur Schule fast in Faustkampf endet

Zwei neue Verkehrslösungen sorgen in St. Pölten für unterschiedliche Reaktionen. So ist seit Schulbeginn die Zufahrt zum Grillparzer-Campus für einige zur täglichen „Spießrutenfahrt“ geworden. Seit September ist die als Sackgasse geführte Maria-Theresia-Straße in beide Richtungen befahrbar, trotz geparkter Autos.