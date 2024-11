Im Titelkampf: „Österreich-Frust“ bei McLaren

„Die Punkte, die wir in Österreich verloren haben, sind die Punkte, die wir am meisten bereuen“, gibt sich Stella am Rande des Rennwochenendes in Brasilien zerknirscht zu. In Spielberg waren McLaren Pilot Lando Norris und sein Red-Bull-Widersacher Max Verstappen in einem Zweikampf aneinandergeraten.