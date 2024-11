Goldener Herbst beschert Kärnten viel Sonnenschein

Rekordtemperaturen in den Bergen

Am vergangenen Wochenende gab es einen Rekord in den Bergen: „Am Sonnblick/Hohen Tauern gab es untertags einen Höchstwert von 7 Grad. Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen konnte kein so hoher Wert an dieser Wetterstation gemessen werden. Auch die Nacht mit knapp 4 Grad war die wärmste seit 150 Jahren“, erzählt der Meteorologe.

Mit den Prognosen für den Winter ist Salmi noch etwas vorsichtig: „In den ersten Tendenzen kann von einem trockenen Winter gesprochen werden. Im Zuge des Klimawandels wird der Winter aber wahrscheinlich eher ein mild verlaufen.“