Oliven und griechische Götter im kärnten.museum

Lesepasspartner kärnten.museum

Diesen Monat besuchen wir das kärnten.museum in Klagenfurt. Warst du vielleicht schon mal dort? Hier gibt es spannende Ausstellungen und in jedem Raum findest du interessante Objekte. Du entdeckst den „Lindwurmschädel“ , ein herausgearbeitetes Modell des Großglockners und du kannst Spuren von frühesten menschlichen Besiedelungen bestaunen. Wenn du fleißig liest und auch noch das Losungswort in unserem Video auf www.kidskrone.at findest, dann kannst du und eine Begleitperson das Kärnten Museum gratis besuchen. Vergiss auch nicht auf unsere Mit-Mach-Blätter! Dort findest du spannende Fragen und erfährst so einiges über Griechenland!