Krise bei Dortmund: Kommt Ex-Salzburg-Trainer?

Zeit zum Wundenlecken bleibt der Borussia kaum, am Samstagabend kommt Leipzig zum Kracher der deutschen Bundesliga in den Signal-Iduna-Park. Die „Bullen“ tankten mit einem Pokal-4:2 gegen St. Pauli Selbstvertrauen, ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner glänzte mit einem Tor und einem Assist. „Wir haben sehr viel von dem auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen haben. Vor allem mit dem Ball und im Gegenpressing waren wir besser als beim letzten Spiel gegen St. Pauli. Dass wir schnell die ersten Chancen genutzt haben, hilft in so einem Spiel. Es war ein verdienter Sieg“, so „Baumi“. „Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr eine Runde weiter sind als letztes Jahr“, schmunzelte Trainer Marco Rose.