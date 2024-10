Trainer Sahin vor dem Aus? Das sagt man beim BVB!

Seinem stark ersatzgeschwächten Team, in dem Marcel Sabitzer in der 99. Minute eingewechselt wurde, wollte der 36-Jährige keinen Vorwurf machen. „Die Jungs haben sich aufgeopfert“, sagte Sahin. „In der Situation, in der wir gerade sind – mit den vielen Verletzten, mit der mentalen Verfassung – haben die Jungs das wirklich gut gemacht.“