(Noch) kein Chaos durch autofreien Hauptplatz

Fußgängerzone nur erster Schritt

In der Klosterstraße sprachen die Gewerbetreibenden beim „Krone“-Lokalaugenschein von gemischten Gefühlen. Einerseits finden sie es gut, dass nun nicht mehr so viele Autos an ihren Geschäften vorbei brausen, andererseits spürt man vereinzelt auch die Angst, am Ende überzubleiben, da für die Attraktivität der Straße bisher noch nichts getan wurde.