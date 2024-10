Hirscher: „Machen wir bitte nicht so ein Theater“

„So lange ich fit bin und Skifahren so betreiben kann wie in den letzten Wochen, und so lange es mir weiterhin so viel Spaß macht, werde ich einige Rennen fahren“, kündigte Hirscher in Sölden an. Einen konkreten Einsatzplan gibt es aber nicht. Ob er Mitte November in Levi starten wird, sei noch nicht fix. „Aber machen wir bitte nicht so ein Theater mehr wie jetzt, ob ich fahre oder nicht. Ich gebe euch Bescheid“, so der Salzburger.