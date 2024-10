Rennläufer springt über Kuppe in felsiges Gelände

Schrecklicher Wintersportunfall am Sonntag am Pitztaler Gletscher in Tirol: Ein Teilnehmer eines Skirennens sprang über einen Schneehügel und landete in einem – für ihn uneinsehbaren – felsigen Gelände. Der 61-jährige Tscheche überschlug sich mehrmals und erlitt dabei schwere Verletzungen.