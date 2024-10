Eisenerzer Reichenstein: Wanderin schwer verletzt

Das sonnige Feiertagswetter lockte am Samstag etliche Steirer in die Berge. So auch eine 57-Jährige aus dem Bezirk Liezen, die gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Tour auf den Eisenerzer Reichenstein machte. Gegen 15 Uhr kam es jedoch beim Abstieg zum Unfall: Sie rutschte im steilen Wiesengelände aus, kam zu Sturz und verletzte sich am linken Knie.