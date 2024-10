Brasilien zeigt Braathen-Comeback auf YouTube

Vor allem der Fußball dominiert in der Berichterstattung, von den Wintersportarten sei am ehesten Snowboard ein Begriff, erklärte Haidar. Braathen könnte es aber gelingen, die erste brasilianische Medaille in der Geschichte von Winter-Olympia zu holen. „Wir werden nicht pushen in Richtung Medaille, aber es könnte die Konsequenz sein. Wir erwarten, dass er bei uns seinen Freiraum hat, den er braucht, um glücklich zu sein“, sagte der CBDN-Funktionär.