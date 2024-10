Alevitisches Eventzentrum: Den Anwohnern reicht es

Die Alevitische Glaubensgemeinschaft zählt zu den gemäßigten Gruppierungen des Islam. Bei den regelmäßigen Feste-Veranstaltern auf dem Aleviten-Areal in Floridsdorf kann von „gemäßigt“ allerdings keine Rede sein. „Die Gläubigen des alevitischen Kulturzentrums in der Schererstraße spüren wir gar nicht. Aber seit dort ein Eventzentrum für Veranstaltungen für Geburtstags-, Tauf- oder Hochzeitsfeiern eingerichtet wurde, ist es mit der Ruhe vorbei“, so betroffene Anrainer aus den angrenzenden Gemeindebauten und der gegenüber liegenden Gartensiedlung.