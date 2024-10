Trainereffekt? GAK gegen Rapid ab 14.30 Uhr LIVE

Poms war am Dienstag auf den glücklosen Gernot Messner gefolgt, der nach der umjubelten Bundesliga-Rückkehr mit den Rotjacken nicht mehr viel zu lachen hatte. Nach wie vor wartet der GAK auf den ersten Oberhaussieg seit 17 Jahren, hat nur vier Punkte am Konto und kassierte zuletzt vier Niederlagen in Serie. Poms sieht die Mannschaft aber gar nicht so weit weg. „Ich habe schon Mannschaften gesehen, die in einem wesentlich schlechteren Zustand waren. Die Mannschaft ist intakt“, betonte der langjährige Co-Trainer von Nenad Bjelica, der noch in der Vorwoche den griechischen Zweitligisten PAS Giannina coachte.