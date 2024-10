Offiziell: GAK holt Poms als neuen Cheftrainer

„Es ist eine riesige Freude“

Poms ging daraufhin im Juli nach Griechenland. Davor arbeitete er im Ausland lange als Assistent von Bjelica in Italien, Polen und Kroatien. Bei Osijek agierte er nach dem Aus von Bjelica auch als Cheftrainer. „Es ist eine riesige Freude, Teil der GAK-Familie zu sein. Mit diesem Verein habe ich die höchsten Ziele und möchte in der kommenden Saison erfolgreich in der Bundesliga spielen“, sagte Poms in einer ersten Reaktion.