Sobotka zu Skulpturen: Kein „schlechtes Gewissen“

Weniger als Deutsche ausgeben

Aber nur 0,35 Prozent wurden bis jetzt ausgenutzt. „Das ist ohnehin viel weniger, als der Deutsche Bundestag für Kunst ausgegeben hat. In Deutschland machte das Budget für Kunst am Bau zwei Prozent aus. 0,5 Prozent sind für eine Kulturnation wie Österreich ohnehin bescheiden“, so Sobotka.