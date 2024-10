Die besten Tennis-Momente aus 50 Jahren Stadthalle

Hans Kary war 1977 der erste heimische Semifinalist. „Mein Highlight war damals das Spiel gegen Corrado Barazzutti, der kurz darauf Top-10-Spieler wurde. Ich hab gegen ihn in drei Sätzen vor 8000 Leuten gewonnen“, erinnert sich Kary, der auch am Freitag als Zuschauer in der Stadthalle weilte.