Regel-Chaos in Formel 1: Fahrer fordern Klarheit

Erst in Texas hatte ein Zweikampf zwischen Vertappen und Lando Norris für Wirbel gesorgt. Als der McLaren-Pilot von seinem WM-Rivalen wenige Runden vor dem Ziel aus der Kurve gedrängt wurde, verließ der Engländer die Strecke - ein Vergehen, das anschließend mit einer Fünf-Sekunden-Strafe geahndet wurde. Dass die FIA in diesem Fall eine Strafe aussprach, in der Vergangenheit ähnliche Situationen jedoch ohne weitere Diskussionen durchgehen ließ, will der Rennstall nicht auf sich sitzen lassen, er geht nun gegen die Entscheidung vor.