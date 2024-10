Norris wütet nach Strafe: „Max war viel zu hart!“

„Ich finde, dass Max da viel zu hart war und einen Vorteil daraus gezogen hat. Aber ich mache ja nicht die Regeln“, zeigte Norris nach dem Rennen deutlich angefressen. Eine Interpretation, mit der Brite nicht alleine dasteht. Denn, dass Verstappen bevorzugt werde, darüber beschweren sich einige Akteure in der Formel 1 schon länger. So auch Mercedes-Teamchef Wolff, der sich auch in Austin am Funk immer wieder über die Sonderbehandlung für Red Bull beschwerte.