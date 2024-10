Sexy Zendaya im Partnerlook mit Freund Tom Holland

Zendaya verkostete Hollands Bier

In einem Interview mit „Forbes“ witzelte Holland kürzlich, dass seine Liebste ihm in gewisser Weise beim Kreieren seines alkoholfreien Biers geholfen habe. „Die erste Runde war sehr interessant. Zendaya hasst Bier, also sie hasst Bier wirklich. Sie trinkt kein Bier und bei der ersten Testrunde meinte sie: ,Wow, die schmecken wirklich gut.‘ Und ich dachte mir: ,Also, das ist vermutlich kein gutes Zeichen.‘“