Kidman im aufregenden No-Bra-Look bei Premiere

Viel beschäftigt

Nicole Kidman, die in der Paramount+-Serie „Special Ops: Lioness“ unter anderem neben Zoe Saldana zu sehen ist, ist derzeit viel beschäftigt. Unter anderem war die Oscarpreisträgerin zuletzt in der Netflix-Komödie „A Family Affair“ sowie in der Netflix-Serie „Ein neuer Sommer“ zu sehen.