Kidman: Völlige Erschöpfung wegen Fake-Orgasmen

Die 57-Jährige verriet, dass sie während der Dauer-Sexszenen öfter Pausen einlegen musste: „Es gab Momente beim Dreh, an denen ich gesagt habe: ,Ich will nie wieder einen Orgasmus imitieren müssen. Komm mir nicht mehr zu nah, ich hasse es‘.“ Sie sei sogar an einen Punkt gekommen, an dem sie beschlossen habe, dass es ihr egal wäre, „wenn mich nie wieder jemand im Leben anfassen würde“, so Kidman.