Nach Einigung: US-Prozess gegen Polanski abgesagt

Paris: Vorwurf der Verleumdung

Am Mittwoch muss sich Polański erneut in einem anderen Fall vor Gericht verantworten. In dem Prozess in Paris geht es um den Vorwurf der Verleumdung. Polański war in erster Instanz freigesprochen worden, die britische Schauspielerin Charlotte Lewis war in Berufung gegangen.