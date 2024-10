Amateur-Kicker verliert Finger bei Böller-Unfall

„Ich wollte das Geschoss wegwerfen, weil ich dachte, dass es für die Kinder am Spielfeldrand nicht sicher war, aber dann explodierte es in meiner Hand. Ich habe nicht sofort realisiert, was passiert war. Mein kleiner Bruder kam auf mich zu, und erst als ich sah, dass er geschockt auf meine Hand starrte, sah ich sie mir selbst an. Meine Hand war komplett kaputt“, erinnerte sich Schiafino an die schlimmen Szenen. Der Fan, der den Böller geworfen hatte, wurde mittlerweile verhaftet und wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.