Sturm-Fans verlegen Graz an den Wörthersee

Viele Pendler werden sich heute am Weg in die steirische Landeshauptstadt wohl etwas verwundert die Augen gerieben haben. Liegt Graz jetzt am Wörthersee? Zumindest lässt der Zusatz auf den Ortstafeln darauf schließen. Die Sturm-Fans setzten vor dem „Heimspiel“ in Klagenfurt gegen Sporting eine durchaus beachtenswerte Aktion. Sie fügten auf mehreren Grazer Ortsschildern auf den Stadteinfahrten den Zusatz „am Wörthersee?“ hinzu.