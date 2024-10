Klien verwundert: „Er hat ja nichts zu verlieren!“

Zugegeben, nach dem Wochenende in Austin, ist dem Kampf um die WM-Krone in der Formel 1 wieder ein gutes Stück Spannung abhandengekommen. Die Hintergründe, also die Zeitstrafe gegen Norris und damit verbunden seine Rückreihung hinter Max Verstappen, sind weiter umstritten. Doch am Ergebnis ändert das nichts mehr.